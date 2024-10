L’acqua del Menta arriva a Reggio, Oliverio “Chiedo scusa per i 40 anni di inadempienze”

Tanta soddisfazione ma anche tanta rabbia. Oltre 40 anni per risolvere un problema che nelle altre regioni d’Italia sarebbe stato risolto, senza alcun dubbio, in meno della metà del tempo.

C’è più motivo di esultare o di arrabbiarsi per il lungo periodo precedente?

Lo abbiamo chiesto al Presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliverio intervistato ai nostri microfoni questa mattina durante l’inaugurazione dell’impianto di potabilizzatore di Armo a Gallina.

“Si chiude una telenovela durata oltre 40 anni e si dà oggi alla città di Reggio Calabria l’acqua del Menta. Abbiamo monitorato, dal gennaio 2015, ogni sei mesi questo impianto destinando una cifra di 25 milioni di euro. Un grande investimento che oggi si porta a compimento. Un lavoro silenzioso dal grande risultato. Finora c’è stata tanta sofferenza tra i reggini e per questo chiedo scusa per conto dei 40 anni di inadempienze. Chiedo scusa perché le istituzioni hanno il dovere di risolvere i problemi reali delle comunità. L’obiettivo, fin dal mio insediamento era quello di realizzare la rivoluzione della normalità. Quello che nelle altre regioni è normale in Calabria non è normale. Oggi è tornata la normalità a Reggio Calabria per quanto riguarda la situazione dell’acqua ed i reggini hanno motivo di esultare per liberarsi dalla rabbia. Ma la rabbia continua ad esserci perché ci sono voluti 40 lunghi anni per la realizzazione di un’opera come questa per un servizio primario come l’acqua. Il primo obiettivo era quello di dare ai reggini acqua di qualità in grande quantità”.