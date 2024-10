L’agente Larosa: ‘La Reggina sul mercato? Potrebbe cercare una punta’

Tra gli ospiti di “Buongiorno Reggina”, Bruno Larosa l’agente, insieme a tanti altri, anche degli amaranto Nicolò Bianchi e Alberto De Francesco: “E’ un piacere vedere l’entusiasmo che si è ricreato. La squadra vince, convince, stravince, merito della società e del DS Taibi che hanno messo in piedi un organico molto forte per questa categoria. Bianchi è un generoso, un giocatore che ha determinate caratteristiche sempre molto utili a tecnico e squadra.

E’ venuto a Reggio con grande entusiasmo, si è innamorato della città e dei tifosi, è felicissimo della scelta fatta ed in campo si vede benissimo con le sue prestazioni.

Con De Francesco hanno caratteristiche diverse, potrebbero giocare insieme, ma le scelte spettano al mister ovviamente. La rosa ha un entusiasmo incredibile, questo significa che Toscano è bravo a far sentire tutti importanti. alberto ha caratteristiche che centrano poco con questa categoria, si guadagnerà lo spazio che si merita.

Ripeto, il DS Taibi è stato bravo a scegliere gli uomini prima che i calciatori e quando azzecchi gli uomini tutto diventa più facile. La Reggina è abbastanza completa, forse una punta centrale è il posto dove ci sono poche alternative, ma si può andare avanti anche così. Alla Reggina non serve altro, neanche un esterno sinistro e secondo me non lo cercheranno. Se proprio devono intervenire faranno qualcosa davanti.

Bari e Ternana faranno qualcosa perchè al contrario della Reggina sono costretti ad inseguire e quindi sperano con l’inserimento di qualche elemento puntano a recuperare terreno. Il potenza è molto organizzato, forte, ma non potrà competere con le tre squadre appena citate”.

