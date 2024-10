Ex amaranto, Mozart. ‘Ho avuto la fortuna di giocare con un Granillo sempre pieno’

Breve chiacchierata a “Buongiorno Reggina” con l’ex centrocampista amaranto Mozart, oggi vice allenatore in Brasile:

“Non sto seguendo la Reggina come volevo per gli impegni che ho con la mia squadra, ma so che è in testa alla classifica e di questo ne sono felice. Ho avuto qualche esperienza anche da allenatore alla Reggina, le cose non sono andate per come volevamo ma probabilmente non era il momento giusto.

Il pubblico di Reggio è stata sempre molto vicino alla squadra. Ho avuto la fortuna di giocare lì con lo stadio pieno per tanti anni, è normale che tornando i risultati sia tornata anche la gente. Faccio un grosso in bocca al lupo ed un caloroso saluto a tutta la città”.