Rolando: ‘Sarebbe bello rivedere il pubblico di Reggina-Catanzaro ‘

Grande protagonista di questa cavalcata della Reggina, uno dei migliori in campo a Teramo e ospite di “Buongiorno Reggina” l’esterno Gabriele Rolando:

“Questo è un ruolo che ho già ricoperto in passato, destra o sinistra cambia poco, dipende tutto dall’interpretazione. Ero fuori rosa alla Sampdoria e ricevo la chiamata del DS Taibi, ho impiegato pochissimo ad accettare il trasferimento.

Sono arrivato uno degli ultimi, ma subito ho avuto l’impressione di un gruppo compatto, quando c’è tanta qualità chiaramente è più facile amalgamarlo anche se ci sono tanti volti nuovi.

Stiamo facendo tutti bene, anche Garufo sulla fascia di sua competenza, ma ripeto, io sulla corsia di sinistra ho già giocato in passato, non è la prima volta. In questo gruppo siamo in tanti e tutti in grado di fare i titolari, anche questa è la nostra forza.

Mastour ha grandi qualità è giovane e quando entrerà nei nostri meccanismi potrà darci una mano di aiuto.

Qui si sta bene, bel clima, si mangia benissimo, la gente è calorosa, il massimo per un calciatore. Sarebbe bello rivedere domenica al Granillo il pubblico delle grandi occasioni, così come è stato nel derby con il Catanzaro“.

Leggi anche

Leggi anche