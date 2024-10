Reggina-Viterbese: novità per gli Under 14 e gli Over 70

In occasione della gara con la Viterbese prevista per giorno 8 dicembre alle ore 15, gli under 14 e gli over 70 gratis in Tribuna Est.

Tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa dovranno recarsi presso la biglietteria della Reggina a Piazza Duomo muniti di documento d’identità per il ritiro del tagliando di accesso allo stadio. Per gli under 14 il biglietto omaggio sarà rilasciato solo ed esclusivamente se accompagnato dall’acquisto di un biglietto adulto.

Leggi anche

Leggi anche