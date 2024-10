Reggina, Bertoncini: ‘Corazza qualità e forza mentale. Toscano un trascinatore’

“Il mio primo obiettivo è quello di non far fare gol all’avversario. Chiaramente mi farebbe piacere riuscire a realizzare qualche rete così come mi è successo lo scorso anno, ci lavoriamo molto durante la settimana e la realizzazione di Loiacono è frutto di uno schema”. Tra i tanti passaggi del suo intervento a “Passione Amaranto”, il difensore Davide Bertoncini ha parlato del compagno di reparto Loiacono, poi Corazza e Toscano:

“Sono molto felice per Simone Corazza. Reduce da due gravissimi infortuni ha sempre avuto la forza di rialzarsi e lavorare duramente per tornare ad essere quello che era. Ha una grande forza mentale, oggi non sono sorpreso di tutto quello che sta facendo perchè conosco bene le sue qualità.

Toscano è un grande trascinatore. Se noi stiamo sempre sul pezzo e non molliamo mai la presa, il merito è certamente del tecnico. Con la sua metodologia, la cura dei dettagli, il desiderio di trasmetterci costantemente grinta, atteggiamento, concetti”.