L’Agorà racconta il periodo napoleonico a Reggio Calabria

Venerdì 12 ottore a partire dalle ore 17,00 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) il Circolo Culturale „L’Agorà” organizza una conferenza sul tema „La ricerca dell’autonomia del Regno nel sistema imperiale napoleonico”. Il decennio francese, nella sua accezione del termine, rappresenta, in particolare nei quasi 7 anni di governo murattiano, un periodo di rinnovamento riformatore e di aspettative per la società meridionale. Gioacchino Murat viene considerato il primo appassionato assertore dell’Unità e dell’indipendenza dell’Italia con le armi in pugno, nella visione dei patrioti liberali.

Dimostrò il suo talento nel governare la parte continentale del Reame Meridionale, profuse il proprio impegno nel voler, con la massima determinazione, cambiare l’aspetto sociale ed economico dei territori che gli erano pervenuti. Variegati gli argomenti che saranno oggetto di analisi nel corso della XXIV edizione della giornata di studi „Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda” organizzata dal Circolo Culturale „L’Agorà” e dal Centro studi „Gioacchino e Napoleone”. I lavori saranno aperti da Gianni Aiello (presidente delle due co-associazioni) che andrà analizzare il percorso relativo al decennio francese, per poi dare la parola relatore Andrea Guerriero (cultore di storiografia econonomica).