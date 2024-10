L’ambientalista Nuccio Barillà ospite di Massimo Calabrò su Reggio TV

E’ Nuccio Barillà, storico ambientalista, già assessore comunale all’ambiente ed attualmente dirigente nazionale di Legambiente, il nuovo ospite di “10 domande”, l’appuntamento settimanale in onda su Reggio Tv, canale 14, ideato e condotto dal giornalista Massimo Calabrò.

Nel corso della puntata si è discusso delle battaglie su Saline Joniche e Pentimele che videro Nuccio Barillà in prima linea, del traffico di rifiuti nocivi e di un film che proprio su questi temi una produzione tedesca sta girando anche nel reggino.

Barilla ha poi menzionato il periodo della “Primavera di Reggio” e dei progetti realizzati da assessore all’ambiente con Italo Falcomatà sindaco.

Ha inoltre ricordato la genesi della Corrireggio, giunta quest’anno alla 35 esima edizione. Tra gli argomenti affrontati anche la Commissione d’inchiesta sull’Urbanistica che, da consigliere comunale presiedette, e che elaborò un documento su alcune vicende al Comune di Reggio di cui se ne occuparono le cronache giornalistiche successivamente.

La puntata andrà in onda sabato 27 maggio alle ore 12 e 15 con repliche domenica 28 alle 15,30 e giovedì 1 giugno alle 19,45.