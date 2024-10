A Lamezia realizzata una “cuzzupa” da record

Questa mattina a Lamezia, più precisamente sul corso di Nicotera, è stata realizzata una “cuzzupa” da record.

La famosa cuzzupa, dolce calabrese tipico del periodo di Pasqua fatto con lievito madre, farina e uova è stata preparata lungo tutto il corso, insieme ad altri piatti tradizionali quali fraguni, le pitte ed altre eccellenze.

La manifestazione è stata organizzata da Gianfranco Caputo del menù tipico lametino assieme alla proloco di Lamezia Terme, alcune associazioni e l’istituto alberghiero fra i promotori del menù tipico lametino, intenzionato a portare avanti e preservare le nostre tradizioni.

Le telecamere di Rai3 col programma “Buongiorno regione” hanno immediatamente raggiunto il corso di Nicotera per immortalare l’evento straordinario. Si tratta di un dolce da record ma non ancora contemplato nel guinness dei primati. La cuzzupa infatti ha superato i 51 metri di lunghezza e il prossimo obiettivo sarà quello di raggiungere i 500 metri, per guadagnarsi ufficialmente il guinness!

“Nostro scopo è anche valorizzare al massimo le nostre tradizioni, che rappresentano non solo Lamezia, ma tutta la Calabria” ha dichiarato Caputo.

VIDEO: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3960e7d9-90b5-4489-809e-a3e888a02e84.html#p=0