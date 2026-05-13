Aeroporto Lamezia, rivoluzione parcheggi. Franchini: ‘Trasformazione radicale’

Si è conclusa ufficialmente il 12 maggio 2026, la fase di ricezione delle offerte per la gara, indetta da Invitalia, per la riqualificazione delle infrastrutture di terra dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Un’operazione di portata storica che, grazie alla sinergia tra fondi pubblici e iniziativa privata, mobilita un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro.

Il piano di ammodernamento si muove su due binari paralleli, in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS Volare): da un lato, il potenziamento della viabilità e, dall’altro, la gestione delle aree di sosta.

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L’Amministratore Unico di SACAL S.p.A., Marco Franchini, ha commentato:

“Stiamo realizzando una trasformazione radicale. Con la chiusura della gara e l’integrazione del progetto di finanza, dotiamo Lamezia Terme di un sistema di accessi fluido, tecnologico e capace di assorbire in maniera ordinata i crescenti flussi di passeggeri.”

L’analisi dettagliata dei quadri economici rivela, infatti, un impegno finanziario imponente: la viabilità CIS (Fondi Pubblici) con un appalto da 9,1 milioni di euro dedicato alla revisione dei flussi stradali con 3 nuove rotatorie e un nuovo tronco stradale, opere idrauliche e sistemazione dell’area rent a car; e il project financing relativo a un investimento privato che ammonta a circa 6 milioni di euro per l’ampliamento del parcheggio P2, con relative opere idrauliche e sistemi di automazione di ultima generazione.

Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti tecnici ed economici utili a una corretta valutazione dell’operazione di project financing avviata da SACAL, società di gestione degli aeroporti della Calabria, mediante procedura a evidenza pubblica.

Analisi economica e chiarimenti sul project financing

Le ricostruzioni diffuse dagli organi di stampa negli ultimi giorni ipotizzano una presunta perdita economica pari a circa 15 milioni di euro nell’arco della concessione ventennale, assumendo una redditività storica della gestione diretta di circa 2,5 milioni di euro annui, a fronte di un canone concessorio stimato in 1,5 milioni annui.

Tale ricostruzione, tuttavia, non appare coerente né con i dati ufficiali pubblicati dalla Società Aeroportuale Calabrese né con il Piano Economico Finanziario (PEF) della concessione. Infatti, i dati ufficiali della gestione diretta SACAL indicano ricavi storici inferiori: nel 2024 il totale degli incassi registrati per i parcheggi è stato pari a euro 2.451.347,06.

La gestione diretta dei parcheggi comportava infatti costi operativi significativi, tra cui:

personale dedicato

manutenzione e noleggio impianti

utenze e TARI

servizi antincendio e pulizie

manutenzione del verde

Alla luce di tali voci, la marginalità reale della gestione storica si attestava intorno a circa 2 milioni di euro annui e non a 2,5 milioni. Su un orizzonte ventennale, la redditività storicamente conseguibile sarebbe stata pertanto pari a circa 40 milioni di euro e non a 50 milioni.

Il Piano Economico Finanziario della concessione prevede oltre 52 milioni di euro di canoni per SACAL: un canone minimo garantito pari a circa 1,5 milioni annui, ma nel primo anno i ricavi registrano già un incremento significativo attestandosi a 3,5 milioni di euro; oltre a ciò, 6 milioni di euro di investimenti privati infrastrutturali e tecnologici integralmente sostenuti dal concessionario.

Nel confronto tra i due scenari emerge quindi che la gestione diretta storica avrebbe generato circa 40 milioni di euro in 20 anni mentre, il project financing, prevede oltre 52 milioni di euro di canoni, oltre all’investimento privato previsto in 6 milioni di euro. Il vantaggio economico complessivo dell’operazione risulta superiore di circa 19 milioni di euro.