Rissa negli uffici del Comune di Lamezia, un arresto

È stato arrestato l’uomo che l’altro ieri avrebbe causato una rissa all’interno degli uffici dei Servizi sociali del Comune di Lamezia Terme. Si tratta di un cittadino di etnia rom di 32 anni originario di Agrigento, ritenuto tra i responsabili dello scontro tra famiglie per l’affido di un minorenne.

L’uomo, padre del minore “conteso”, si sarebbe scagliato prima contro la compagna, poi contro un’assistente sociale. Dalle parole si è poi passati ai fatti anche per il sopraggiungere dei rispettivi parenti della coppia, dando così il via alla rissa.

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Nel tentativo di calmare gli animi, un cittadino marocchino è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato portato al Pronto soccorso. Secondo quanto appreso, dopo la fuga di ieri, oltre al 32enne, sono state identificate altre persone coinvolte nella rissa le cui posizioni sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Fonte: Ansa Calabria