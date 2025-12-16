‘Ndrangheta: boss calabrese estradato dalla Germania

Bruzzese è accusato di esere affiliato alla cosca Greco, era detenuto dopo esser stato coinvolto nell'operazione "Boreas"

La Polizia di Stato ha eseguito un mandato di arresto europeo a carico del presunto boss della ‘ndrangheta Roberto Bruzzese , di 57 anni, accusato di essere affiliato alla cosca Greco di Cariati (Cosenza), in rapporti di subordinazione con quella dei Farao-Marincola di Cirò (Crotone).

Bruzzese è stato arrestato a Lamezia Terme al suo arrivo in aeroporto dopo essere stato estradato dalla Germania, dove era detenuto dopo essere stato coinvolto nello scorso mese di aprile nell’operazione “Boreas” , coordinata dalla DDA di Catanzaro e condotta dallo SCO, dalla Squadra Mobile e dalla Sezione Investigativa Specializzata Criminalità Organizzata (SISCO) di Catanzaro.

“In occasione dell’operazione – riferisce in un comunicato la Questura di Catanzaro – sono state proficue le interlocuzioni con la Procura di Stoccarda grazie al supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e dell’esperto per la sicurezza in loco nell’ambito del progetto ‘I-CAN’, che hanno assicurato anche un reciproco scambio di investigatori tra Germania ed Italia”.

Fonte: Ansa Calabria