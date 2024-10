A Lamezia Terme la presentazione del libro di Daniele Iervolino

Hand writing Start-up concept with black marker on transparent wipe board.

Lunedì 21 novembre 2016, alle ore 16, presso la sede regionale di UnionCamere, in via delle Nazioni 24 a Lamezia Terme, si svolgerà la presentazione del libro “Just press start (up) – Dall’idea all’impresa”, di Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso e dell’Universitas Mercatorum.

L’evento è promosso da Universitas Mercatorum, UnionCamere Calabria, Università Telematica Pegaso e AGCI Calabria e, vede la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e delle Imprese, che discuteranno di un tema che manifesta costante interesse.

Nel nostro Paese, sono oltre cinquemila, le startup iscritte al Registro delle Imprese Innovative. A un modello nato oltreoceano con la grande onda della new economy, l’Italia risponde oggi con una nuova generazione di cervelli che resiste con determinazione alla tentazione di fuga, e che da qui esporta in tutto il mondo idee, design, video virali, software.

Just Press Start (Up) è un libro che presenta e sottolinea i processi e storia dell’imprenditoria 4.0, partendo dai tycoon del primo Novecento, fino ad arrivare ai fenomeni della Silicon Valley e, pone alla portata di ogni idea innovativa le nozioni e gli strumenti per comprendere un universo in continua rivoluzione. E’ un manuale per chi crede nel made in Italy, nonostante il duro cammino da seguire.

Interverranno alla presentazione, oltre all’autore del libro Danilo Iervolino, Giuseppe Naccarato, Co – fondatore di ViaggiArt, Start Up cosentina specializzata in viaggi, arte e cultura, che il 29 aprile 2016 ha ricevuto un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come migliore Start Up d’Italia, Giovanni Soda, dirigente del Nucleo Valutazioni Verifica Investimenti Pubblici della Regione Calabria, Rosario Altieri, Presidente dell’Associazione Generale Cooperative Italiane, Alessandro Bianchi, Magnifico Rettore dell’Università Telematica Pegaso, Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum e, Francesco Russo, Assessore al sistema della logistica, al sistema Portuale Regionale e Sistema “Gioia Tauro” Regione Calabria. La discussione sarà coordinata da Vito Salinato, giornalista di “Avvenire”.

Le conclusioni sono affidate al Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico Antonio Gentile.

Durante la presentazione, si terrà il Convegno dal titolo: “Start – up, innovazione e cooperazione a supporto della crescita della regione Calabria”, che vedrà la partecipazione dei vertici dell’ Università Telematica Pegaso: il Presidente Danilo Iervolino, il Responsabile delle Sedi UniPegaso Calogero Di Carlo, Ferdinando Verardi, Presidente AGCI Calabria e Lillino Citrigno, Amministratore delegato Pegaso Accademy e Referente della Sede di Cosenza.