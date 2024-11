Lamezia Terme, Siderno e Sibari ospitano la ‘Coppa Campioni d’Italia 2013-2014’.

di Laura Maria Tavella – A partire da giovedì 22 sino al 24 maggio prossimi, il Centro coordinamento Juventus club, che riunisce la rete di club che la Juve ha distribuito in tutto il mondo e che in Calabria registra 32 club associati, organizza una serie di eventi per omaggiare la “Coppa Campioni d’Italia 2013 – 2014”, permettendo ai tifosi di osservarla da vicino.L’ingresso sarà gratuito. Gli eventi si terranno giovedì 22 maggio a Lamezia Terme, a partire dalle ore 18 nel palazzetto dello sport situato, in via Gaetano Scirea, indimenticato capitano della Juve trapattoniana.Venerdì 23 la carovana di festeggiamenti si sposterà a Siderno, piazza Portosalvo alle ore 18, e Sabato 24 a Sibari di Cassano Jonio, sempre alle ore 18 nella piazzetta della marina di Sibari.Ospiti d’onore Mariella Scirea, presidente nazionale del Centro Coordinamento Juventus Club Doc, e Raffaello Roberto, Amministratore del Centro Coordinamento Juventus Club Doc.Mariella Scirea, inoltre, sempre il 22 maggio a Lamezia Terme, prima dell’evento, parteciperà alla celebrazione, organizzata dal Juventus Club Calabria Centro di Lamezia Terme, presieduto da Domenico Miceli, in ricordo del marito, che si terrà nella via dedicata al grande campione juventino.