L’Anassilaos prosegue gli incontri estivi con “I grandi geografi e…”

Proseguono presso il Chiostro di San Giorgio al Corso gli incontri promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos. Martedì 26 luglio alle ore 21,00 il Dott. Pietro Cutrupi, studioso di lingua e letteratura araba, terrà una conversazione sul tema “I grandi geografi e viaggiatori arabi”, tra i quali un posto di grande riguardo spetta a al-Idrīsī ⟨al idrìisii⟩, nato nel 1099 e morto in Sicilia nel 1164/65.

Su sollecitazione di Re Ruggero realizzò un gran planisfero d’argento e redasse un’opera famosa “Nuzhat al-mushtāq” conosciuta anche con il nome di Kitāb Rugiār(“Libro di Ruggero”), ultimata nel 1154. Nell’opera troviamo anche una breve descrizione dello Stretto di Messina con riferimento alla Qillawriah (Calabria) e a Riyù (Reggio) “Siede Messina sullo stretto onde si tragitta in Calabria; nel quale la navigazione è difficile massime quando il vento spira contro la corrente dell’acqua.

Quando poi avviene che le acque escano dallo stretto nella stessa ora che altre acque vi entrano, allora quest’incontro è terribile e chi trovasi avviluppato tra le due correnti non si salva, se non per grazia del sommo Iddio. Lo Stretto ha la massima larghezza di dieci miglia e la minima di tre” (dalla Biblioteca Arabo Sicula di Michele Amari).

Introdurrà l’incontro Giacomo Marcianò, Componente del Comitato di Indirizzo dell’ Associazione Anassilaos. Giovedì 28 luglio, sempre alle ore 21,00 congiuntamente con il Circolo Culturale Calogero e il Centro Studi “Francesco Grisi” l’Anassilaos propone un incontro sul tema “Marinetti, Boccioni e il Futurismo” che si inserisce nelle iniziative già promosse per ricordare il centenario della nascita del grande artista nato a Reggio Calabria approfondendo il rapporto tra il fondatore del Futurismo (Marinetti) e lo scultore/pittore (Boccioni), un legame senza dubbio profondo ma non privo, talora di contraddizioni, venute alla luce negli ultimi mesi di vita di Boccioni tanto da far supporre un allontanamento del Reggino da Futurismo. All’incontro introdotto da Claudio Sergi, Componente del Comitato di Indirizzo dell’Associazione Anassilaos interverranno l’On. Fortunato Aloi, la Prof.ssa Elvira Leuzzi Calveri, Stefano Iorfida.

Nel corso della manifestazione sarà anche presentato il ritratto di Boccioni, realizzato da Alessandro Allegra, che l’Anassilaos riprodurrà nella speciale cartolina del centenario. Fuori dal Chiostro di San Giorgio, presso il Lido Stella Marina, mercoledì 27 luglio alle ore 19,30, congiuntamente con Laruffa Editore, nell’ambito dei “Mercoledì d’Autore/Libri in riva al mare” incontro con Giuseppe Nicolò autore del libro “CIC – L’ultima missione” (Laruffa Editore).