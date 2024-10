L’Appello dell’AVIS di Reggio Calabria per l’emergenza sangue

L’AVIS Comunale di Reggio Calabria ha rinnovato, come ogni anno, l’appello ai donatori di sangue ed alla cittadinanza, poiché il loro contributo diventa particolarmente prezioso soprattutto in questi giorni in cui la necessità di sangue ed emoderivati diventa una vera emergenza.

Di questo e della programmazione per la campagna estiva si è parlato in una conferenza stampa che si è tenuta lunedì 26 Giugno p.v. alle ore 11.00 presso la Sala “Gaetano Calipari”, sita sul Corso Garibaldi al n° 585.

Insieme al padrone di casa Antonio Romeo Presidente AVIS Comunale Reggio Calabria sono intervenuti il Presidente dell’AVIS Regionale Calabria Rocco Chiriano, il Consigliere Nazionale AVIS Mimmo Nisticò, il Vice Presidente Vicario AVIS Calabria Paolo Marcianò, il Presidente Provinciale AVIS Reggio Calabria Dott. Antonino Posterino, il Sindaco della città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e l’assessore ai trasporti Marino, il nuovo dirigente SIMT degli Ospedali Riuniti Dott. Alfonso Trimarchi e il Presidente AIDO Reggio Calabria prof. Nicola Pavone.

Alla fine della conferenza stampa nella centralissima Piazza Garibaldi è stato presentato il nuovo autobus della solidarietà, gentilmente concesso dall’ATAM s.p.a. di Reggio Calabria e serigrafato Avis da Progetto5.

Per l’ATAM erano presenti il Prof Gatto (amministratore unico), l’ing. Russo (responsabile area tecnica) e la Dott.ssa Argento (ufficio marketing) mentre per Progetto5 Santo Frascati .