Gli Artisti Reggini della Sanità per l’Hospice

di Domenico Suraci – Si è svolta presso l’Hospice di Via delle Stelle la cerimonia di consegna dell’incasso, al netto delle spese sostenute, della riuscita rappresentazione teatrale “pu SI e ppu NO” del gruppo ARS, Artisti Reggini della Sanità. La commedia in due atti di Arturo Cafarelli ha registrato il “tutto esaurito” al Teatro Cilea. La presenza di tanti spettatori nelle serate del 24 e 25 aprile scorsi si è rilevata una manifestazione di vicinanza nei confronti della struttura che ha un ruolo indispensabile per l’assistenza dei malati terminali e delle loro famiglie in un momento delicato e drammatico della vita per i numerosi assistiti. Ha fatto gli onori di casa il dottor Vincenzo Trapani Lombardo ed ha moderato l’incontro, il Presidente del gruppo teatrale, dottor Pasquale Borruto, si è registrata pure la presenza del consigliere comunale Giuseppe Sera.

Il rappresentante dell’Amministrazione comunale dopo aver salutato i presenti ha ringraziato l’ARS aggiungendo che: “se la civiltà di un popolo si misura da come questo popolo riesce a stare vicino agli ultimi ed ai suoi ultimi Reggio è stata grande”. Ha esaltato inoltre il ruolo della beneficenza che riesce a supportare le carenze degli aiuti economici da parte degli enti.

A seguire nel suo, come sempre, appassionato intervento il dr. Borruto, ci ha tenuto precisare che l’iniziativa è stata rilevante soprattutto perché ha contribuito a far conoscere meglio l’Hospice che, nonostante le problematiche connesse per la carenza di sostegni economici, dona costantemente un grande aiuto ai tanti cittadini che usufruiscono dei delicati servizi offerti con notevole spirito di sacrificio e grande umanità dagli amministratori e dai dipendenti della struttura. Il dr. Borruto ha puntualizzato inoltre che i resoconti attinenti la manifestazione con le specifiche poste di bilancio e le relative entrate ed uscite sono pubblici ed accessibili a chiunque voglia prenderne visione.

Si è evidenziato dunque, all’unisono, come iniziative del genere fanno bene alla città ed ai cittadini oltre che alle casse dell’importante casa di cura cittadina.