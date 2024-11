L’arte dello shopping. Elegantia Calzature si tinge d’arte attraverso la mostra fotografica di Frank Armocida.

di Maria Carmela Di Marte – Venerdì 25 Aprile, la famiglia Caracciolo, proprietaria della boutique Elegantia Calzature di Gioiosa Jonica, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, ha deciso di aprire le porte della propria boutique per dedicare un’intera giornata al legame esistente fra shopping,arte e musica.La riscoperta dei luoghi storici di Gioiosa Jonica, con l’avvenimento dell’apertura della villa Greco- romana del Naniglio, fa da sfondo al tema della mostra “l’arte dello shopping o lo shopping immerso nell’arte?”.Attraverso una selezione di brani musicali che accompagneranno la mostra fotografica dell’artista Frank Armocida, Elegantia Calzature si trasformerà per un’ intera giornata in un Concept Store, dove l’analisi dell’aspetto terapeutico dello shopping si unirà all’arte e alla musica.Lo staff di Elegantia Calzature, pertanto, invita tutti i suoi clienti e gli appassionati d’arte e musica a quest’evento,confermandosi così, come una delle boutique che ha ancora il coraggio e la voglia di produrre #solocosebelle.#elegantiacalzature #oltrelostile