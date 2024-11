L’Aspromonte al centro della riunione annuale della Società Geologica Italiana

Si è tenuta a Catania, presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – Sezione di Scienze della Terra dell’ Università degli Studi, la Riunione annuale della Società Geologica Italiana; quest’anno il prestigio appuntamento scientifico ha dedicato ampio spazio all’Aspromonte che è stato posto al centro di uno studio che ne evidenzia le peculiarità geolitologiche e geomorfologiche e intorno a cui si è raccolto l’interesse dei numerosi studiosi e scienziati presenti.

Ai lavori congressuali è intervenuto il presidente Bombino, insieme al Direttore dell’Ente Parco Tommaso Tedesco e al dott. Luca Pelle, che ha evidenziato alla comunità scientifica nazionale come tali studi siano fondamentali non solo per accrescere le conoscenze intorno al nostro Massiccio ma anche ai fini della pianificazione delle attività di Governo del Territorio.

La riunione 2015 della Società geologica italiana, prosegue in questi giorni con un’escursione tecnico-scientifica (1 e 2 ottobre) organizzata in collaborazione con il Gruppo Nazionale di Petrografia (GNP), che attraverserà i luoghi più affascinanti dell’Aspromonte.

“L’intento – si legge nel documento di presentazione dell’evento – è quello di affrontare una serie di tematiche che spaziano dall’impatto geomorfologico e sedimentario delle principali faglie tardo quaternarie della fascia costiera del Massiccio dell’Aspromonte che rappresentano tuttora importanti strutture sismogenetiche, per passare poi ad affrontare lo studio dell’evoluzione geologico-geodinamica del basamento cristallino affiorante, caratterizzato da una evoluzione tettono-metamorfica Varisica localmente ripresa da un’intensa attività correlata all’orogenesi Alpina”.