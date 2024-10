L’ass. Gallicianò centro studi Grecofono continua il suo lavoro nel borgo in vista del 10 di Agosto

Sono molti i progetti che l’associazione sta portando avanti, come i weekend grecanici che questo fine settimana vedranno impegnati i fotografi (le iscrizioni sono ancora aperte) e la serata del 10 di agosto che animerà l’intero borgo con tantissimi eventi.

Oggi però, vi vogliamo informare che fra le tante attività che l’associazione Gallicianò Centro Studi Grecofono promuove e porta avanti con impegno e attenzione c’è la tutela ambientale e la salvaguardia della stessa, sia all’interno di Gallicianò che nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Ci eravamo lasciati con una pulizia effettuata a Gallicianò dai ragazzi dell’Associazione in collaborazione con i ragazzi della Trattoria Greca. Eravamo a metà Giugno, naturalmente non è finita in una giornata anzi siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla risposta positiva che i nostri concittadini hanno dato. Molti di loro mi hanno chiesto se potevano portare oggetti ingombranti che non avevano modo di portare via, tenendo presente che vi sono signore che hanno bisogno di essere aiutate perché da sole non possono far tutto. Le abbiamo esortate a “liberarsi” definitivamente dei rifiuti che ingombravano e deterioravano l’ambiente.

È stato un processo lungo, ci sono volute delle settimane, ma la mole di rifiuti accatastate nell’area in cui abbiamo voluto la raccolta speciale dei rifiuti è stata davvero eccezionale. Aggiungo che l’impegno si misura con i fatti e non con le chiacchiere, c’è bisogno dell’aiuto di tutte le anime del paese perché solo uniti si va avanti, le divisioni negli ultimi decenni non hanno portato a nulla di buono.

Nelle foto a seguire si possono vedere i passaggi che hanno portato finalmente ad una prima ed importante scrematura della spazzatura che insisteva dentro il borgo, c’è tanto ancora da fare, è stato il primo passo concreto dopo tanto tempo, ve ne saranno altri, esortiamo tutti a collaborare e dimostrare che con l’impegno concreto si può rendere Gallicianò un modello culturale nuovo.

Fase 1) Pulizia delle strade e dei vecchi casolari

Fase 2) Raccolta nella piazzetta al fine di far arrivare agevolmente i mezzi per la dismissione

Fase 3) Raccolta materiali ingombranti nelle varie case

Fase 4) Prima divisione e differenziazione della spazzatura

Fase 5) Dismissione dei materiali ferrosi e derivati a carico dell’Associazione Gallicianò Centro Studi Grecofono

Fase 6) Dismissioni di plastiche ed affini a cura dell’amministrazione Comunale.

Fase 7)Fase conclusiva 13/07/2017 completamento della raccolta e pulizia della piazzetta di Gallicianò.

Un passo concreto è stato fatto da tutti gli abitanti di Gallicianò, che ringrazio per la sensibilità dimostrata. Un grazie va rivolto all’amministrazione comunale di Condofuri, soprattutto al sindaco Mafrici ed al suo Vice la dottoressa Naimo che ha accolto la nostra iniziativa con entusiasmo ed in maniera concreta dandoci il supporto necessario allo sgombro definitivo dei rifiuti nel momento in cui abbiamo completato le varie fasi.

Rosalia Rodà

Vicepresidente dell’associazione Gallicianò Centro Studi Grecofono.