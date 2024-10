Ringraziamo la l’Associazione dei Polacchi in Calabria per averci fatto presidiare con la nostra Associazione “Georgia in Calabria” 100° anniversario “Liberazione della Polonia”, tenutasi sabato 6 ottobre presso i saloni del Consiglio Regionale della Calabria.

Un’altra opportunità per approfondire la conoscenza di una nazione con una importante memoria storica Lo afferma Il Vice Presidente GIanmarco Crea.