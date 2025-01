Il delegato Latella su Ciccarello e la palestra di San Giovannello. I tempi di consegna

Nel corso della trasmissione “Live Break” sulla pagina facebook di CityNow, è intervenuto il delegato allo Sport e gli Impianti Sportivi – Promozione immagine della Città – Turismo, del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella. Inevitabili le domande su tutta l’impiantistica reggina presente in città e soprattutto lo stato dei lavori. “Ciccarello rappresenta la storia calcistica della nostra città e da lì hanno iniziato anche tantissimi calciatori che poi hanno avuto una grande carriera.

Siamo un pò in ritardo, ma vi posso assicurare che le problematiche a livello burocratico rallentano moltissimo l’andamento dei lavori. Ne siamo venuti fuori, questo impianto diventerà tra i più belli della città e spero presto di poterlo inaugurare. Non voglio parlare di tempi, ma siamo in dirittura d’arrivo, i lavori sono praticamente completati, manca pochissimo. Non mi fate dare delle date perchè in precedenza è successo che per vari motivi non sono state rispettate, mi auguro sia pronto in primavera“.

Palestra di San Giovannello

“Per far partire un cantiere ci vuole del tempo, non aspettiamo le denunce o le pressioni. A San Giovannello la ditta dopo un paio di mesi che ha avviato i lavori, ha abbandonato il cantiere e la procedura burocratica per la ripresa ha dei tempi lunghi. Adesso l’importante è che il percorso si sia ripreso. C’è un cartello che espone la durata dei lavori, quindi la conclusione è prevista per l’estate del 2025. Ma è un obbligo da parte nostra vigilare perchè gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo”.