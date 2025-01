Impianti sportivi e palestre. Il punto con il delegato Giovanni Latella

Dopo aver approfondito le questioni riguardanti il campo di Ciccarello e la palestra di San Giovannello, il Delegato allo Sport Giovanni Latella a “Live Break” ha parlato anche degli altri impianti sportivi: “Dall’esterno sembrerebbe di no, ma alla piscina comunale si sta procedendo con i lavori. C’è stata una imponente opera di sgombero dell’area. Lì va fatta una palificazione e non è un lavoro semplice, sotto c’è molta acqua, spero che alla fine del mese partano anche i lavori strutturali, stesso dicasi per il Palloncino e lo Scatolone. Il progetto è comunque più ampio e prevede la riqualificazione di tutta Piazza della Pace, viale A. Moro e Viale G. Galilei. E poi il grande parco alle spalle della Tribuna Ovest.

Poi andremo a riqualificare la palestra di Catona, di Gallico, il campo di baseball. A Ravagnese la ditta sta lavorando per l’allaccio fognario e spero che con l’inizio della prossima stagione possa essere consegnata.

Sul campo Coni c’è una bella notizia, ma al momento non faccio annunci. Certamente si interverrà sulla pista, ma anche sulla parte dell’ex polveriera. Salendo più su, di fronte all’Istituto Volta, c’è un’area comunale dove è previsto un parco.

Al Pianeta Viola la palestra è completata mentre si lavora all’esterno, da qui a breve verrà consegnato alle società sportive. Reggio è piena di strutture di eccellenza”.