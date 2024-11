Latella: ‘Il Museo del Bergamotto al centro della rassegna PRO SUD’

«Ancora una volta il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria diventa punto di riferimento per la promozione delle eccellenze della città e del Mezzogiorno d’Italia, grazie alla presenza in questo caso di giornalisti di fama internazionale ».

Lo afferma in un comunicato stampa Giovanni Latella, consigliere comunale con delega al Turismo, a margine della 5ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale PRO SUD, una tre giorni che ha animato il Museo Nazionale del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, rappresentando un’importante vetrina per le eccellenze agroalimentari e agroindustriali del Sud Italia.

«Tre giorni molto interessanti – ha evidenziato il consigliere – con prodotti di alta eccellenza , per questo evento dedicato al giornalismo agroindustriale e agroalimentare. Un evento dedicato non solo alle eccellenze agroalimentari che rappresentano con orgoglio ogni regione del Sud Italia, ma anche ai temi profondi che ruotano attorno al cibo, dalla sostenibilità all’ efficientamento energetico nel settore agroindustriale. Una manifestazione ben riuscita grazie anche all’ottimo lavoro del Coordinatore del Polo del Bergamotto , il Presidente Vittorio Caminiti , e della Direttrice del Museo Karine Thierry , delle Confraternite del Bergamotto, delle Frittole e della Bergamodel, e di tutto lo staff».

Latella ha evidenziato l’importanza del contributo di tante realtà che hanno partecipato, come i prodotti iconici del Sud Italia, dall’arancia rossa di Sicilia fino alla ricotta di bufala campana.

«Un evento che si è caratterizzato anche per il prezioso coinvolgimento del maestro orafo Gerardo Sacco, Presidente onorario dell’Accademia del Bergamotto, che con la sua ultima creazione, la “Tartaruga”, ha celebrato l’impegno per la sostenibilità e la protezione dell’ambiente. E naturalmente – ha concluso il consigliere delegato – anche in questa edizione sono stati due i premiati che hanno rappresentato l’eccellenza del giornalismo del settore e che per questo hanno ricevuto i dovuti riconoscimenti: Beppe Convertini, Edoardo Raspelli».