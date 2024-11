L’atteso concerto dei Kolors a Crotone

Dopo il grande successo registrato con i concerti di J-Ax e Mario Biondi, la Esse Emme Musica si appresta a presentare un altro grande evento dell’estate calabrese, l’appuntamento con i Kolors. La band vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi salirà questa sera sul palco allestito nell’area archeologica di Capo Colonna (Kr), per l’unica data prevista nella nostra regione del loro tour. E sarà una serata da ricordare.

Sono rimasti infatti pochissimi biglietti ancora per poter assistere al concerto di “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona. Giovanissimi, originari della Campania, The Kolors in realtà non sono nuovi ai grandi palcoscenici: la band si è formata nel 2010, ma riuscendo a farsi notare quasi subito diventando resident di uno dei locali più famosi di Milano, dove risiedono, Le Scimmie. Solo un anno più tardi ha pubblicato il suo primo inedito, “I don’t give a funk”, che è poi diventato anche un video per Mtv New generation. Da lì fino ad Amici, è stato un susseguirsi di concerti anche all’estero: The Kolors hanno suonato a Stoccolma, Berlino, Londra, mentre in Italia hanno aperto le esibizioni di Paolo Nutini, Gossip, Hurts, Atoms for peace e Elio e le Storie tese. Oggi, i Kolors, che ad Amici hanno anche agguantato il Premio della critica, sono freschi del loro nuovo album “Out” che, trainato dalla hit “Everytime”, ha raggiunto subito la certificazione di “disco d’oro” nella prima settimana di pubblicazione mantenendo anche per la seconda settimana il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia. I biglietti – ne è rimasto solo un centinaio -, dal costo di 23,00 euro comprensivo di prevendita, possono essere acquistati attraverso il circuito Ticket Service Calabria. Per informazioni:www.essemmemusica.it.