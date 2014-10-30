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L’augurio del Presidente dell’Ente Parco Giuseppe Bombino al neosindaco Giuseppe Falcomatà

Il presidente dell'Ente Parco augura buon lavoro al nuovo sindaco di Reggio Calabria e auspica un confronto istituzionale sul sistema montano

30 Ottobre 2014 - 14:42 | di Redazione

Giuseppe Bombino, presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte

Di seguito la nota del Presidente dell’Ente Parco Giuseppe Bombino: “Auguro al neo Sindaco Giuseppe Falcomatà un proficuo lavoro alla guida della città di Reggio Calabria.

Sono certo che saprà cogliere il pieno significato di un processo territoriale straordinario nell’ambito del quale la Città Metropolitana non potrà non riconoscere e valorizzare il sistema montano la cui massima espressione ambientale, naturalistica e socio-culturale è rintracciabile all’interno dell’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte.”

Su questi temi, la cui cogenza e densità suggeriscono la definizione di immediate e condivise strategie di pianificazione, auspico si possa presto avviare un confronto istituzionale”.

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