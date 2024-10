Ammodernamento aeroporto di Lamezia, Sacal: ‘Sarà uno scalo intercontinentale’

È di prossima pubblicazione anche un bando per la realizzazione di una pista ciclabile di 8 km unico in Europa, che collegherà lo scalo alla stazione ferroviaria

Sacal ha annunciato la pubblicazione, nei giorni scorsi, da parte di INVITALIA, dei primi quattro bandi di gara relativi ai lavori che interesseranno il nuovo aeroporto intercontinentale di Lamezia Terme: progettazione per lo sviluppo dell’aerostazione passeggeri, il cui primo blocco funzionale sarà ultimato nel mese di novembre dell’anno in corso; riqualifica della viabilità di accesso e delle aree di sosta; realizzazione dell’area destinata a servizi handling e cargo con viabilità dedicata; nuovi apparati per il controllo dei bagagli da stiva.

Inoltre, per la riqualifica ambientale della fascia nord dell’aeroporto è di prossima pubblicazione, da parte di INVITALIA, il bando per la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà l’aeroporto lametino con la stazione ferroviaria di S. Eufemia e la fascia costiera Lamezia Gizzeria fino ad arrivare al lago La Vota, per un percorso di 8 km prospicenti la costa, unico in Europa.

Ammodernamento aeroporto di Crotone

Per l’aeroporto Sant’Anna di Crotone è stato pubblicato il bando per la messa in sicurezza delle infrastrutture di volo, entro il mese di luglio saranno completate le attività relative ai bandi di gara per l’attivazione del volo giornaliero Crotone Roma, in via di definizione le attività burocratiche per garantire la disponibilità delle aree indispensabili per l’attivazione dell’impianto ILS di Categoria 1.