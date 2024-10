Reggio, lavori al Morelli: la segnalazione del candidato Simone

“Segnalo i gravi disagi che devono patire da diversi giorni, coloro che dovendosi recare al G.O.M. “Morelli ” trovano la strada chiusa da ‘fantomatici’ lavori (non si vede nessun operaio) per la realizzazione di una recinzione, come si legge sulla scheda posizionata nel cantiere.

La chiusura di questa strada di collegamento comporta di conseguenza disagi sulle attività commerciali della zona , con ricadute in termini di mancato introito, e sui residenti.

Purtroppo non si è pensato neanche di lasciare quantomeno un passaggio pedonale, che se non altro avrebbe consentito l’accesso a chi deve ricorrere alle prestazioni sanitarie. Nell’invitare chi di competenza ad agire per la risoluzione della problematica, faccio presente che alcune volte basterebbe ascoltare i territori per limitare i disagi”.