Lavori di pavimentazione stradale nella zona sud di Reggio Calabria

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria delle vie cittadine per il rifacimento della pavimentazione stradale. Dopo gli interventi dei giorni scorsi nell’area di Gallico e Catona, in seguito ai lavori in programma nella zona sud della Città, l’Amministrazione comunale ha disposto un’ordinanza per la disciplina delle soste e della circolazione veicolare.

In particolare dalle ore 7:00 del 22 giugno 2017 fino a ultimazione lavori, si dispone il divieto di sosta, con zona rimozione lato mare, a tratti successivi, e l’interdizione del traffico veicolare in viale Aldo Moro corsia di marcia nord-sud (da Via Soccorso a mare fino a Trav. Delfino) e il divieto di sosta con zona rimozione lato monte, a tratti successivi, e il doppio senso di circolazione, in viale Aldo Moro corsia di marcia sud-nord (nel tratto compreso tra Trav. Nicolò e piazzale Stadio Sud). Inoltre si dispone il divieto di sosta con zona rimozione lato mare, a tratti successivi, in via Bergamo, nel tratto compreso tra via Botteghelle e Vico Posta.

«Procediamo con il piano degli interventi programmati per la sistemazione del manto stradale in diverse zone della città – ha spiegato il Consigliere Delegato alla manutenzione stradale Filippo Burrone – gli uffici comunali sono al lavoro per recare il minor disagio ai cittadini residenti. Chiediamo la collaborazione di tutti, ovviamente, affinché i lavori possano essere svolti nel migliore dei modi. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli interventi programmati per il rifacimento della pavimentazione di molte strade della città, soprattutto in aree periferiche. Procederemo gradualmente, attenzionando le situazioni più gravose, in attesa dello sblocco dei fondi del Decreto Reggio che ci consentiranno di avviare il piano strade per il rifacimento complessivo.