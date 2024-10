Tempietto di Reggio: addio degrado, al via i lavori di riqualificazione – FOTO

“L’area del Tempietto potrebbe non essere più la vergogna del centro di Reggio Calabria”.

Era il 2021 quando riportavamo la notizia del finanziamento da 750 mila euro a valere sui “Patti per il Sud” stanziati dalla giunta Falcomatà per la riqualificazione dell’area Tempietto.

I lavori per il progetto esecutivo, inserito nel programma “Quindici Agorà per quindici quartieri” che ha già visto protagoniste diverse aree del territorio comunale, hanno preso avvio lo scorso 7 novembre e i primi cambiamenti sono già visibili ai cittadini.

L’area, di circa tre ettari, compresa tra il lungomare Falcomatà ed il Parco Lineare Sud, attendeva da anni un restyling che, finalmente, sembra essere alle porte. Le ruspe sono in azione ormai da qualche giorno e nell’area di cantiere è stata rimossa la struttura, ormai fatiscente, del piccolo “tempietto”, così come la ringhiera fronte mare.

Al termine dei lavori, il progetto definitivo prevede la creazione, non solo di ampi spazi verdi con attrezzi da palestra e dedicati allo sport all’aperto, ma anche spazi destinati ad esposizioni, play ground, zone agility dog, giardini botanici tematici ed un parcheggio inerbito con pensiline social.

La riqualificazione di alcune aree, così come l’efficientamento energetico sono al centro dell’agenda politica dell’amministrazione comunale. Non a caso, qualche settimana fa, ai microfoni di CityNow, il sindaco f.f. Paolo Brunetti aveva annunciato:

“Abbiamo consegnato l’area Tempietto sul lungomare. Stiamo lavorando inoltre su alcune piazze della città, quella dei Martiri (zona Botteghelle), piazza Fontana (Ravagnese), la piazza del cimitero di Condera. C’è fermento in città ed i lavori in atto sono visibili a tutti, ma prima di darne notizia vorremmo portarli a compimento. Nonostante l’impegno di noi tutti, però, spesso si dà inizio ai lavori e poi non si arriva a definizione a causa di una serie di problematiche che conosciamo. Al momento carne al fuoco ce n’è tanta, speriamo di poterci presto accomodare e assaporarla tutti insieme”.