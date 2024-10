Reggio, come sarà l’area Tempietto dopo la riqualificazione – FOTO

Spesso la città si è lamentata di un’area, in pieno centro, in totale stato di abbandono. Adesso, qualcosa sembra, finalmente, muoversi e l’area del Tempietto potrebbe non essere più la vergogna del centro di Reggio Calabria.

Ma come sarà dopo l’intervento di riqualificazione?

Un’area Tempietto completamente nuova

È un po’ il sogno nel cassetto di molti reggini vedere, dopo lungo tempo, la parte finale del lungomare tornare non solo ad essere realmente fruibile, ma anche bella. Le carte in tavola ci sono già, ma il restyling è la successiva cura sono d’obbligo per poter anche solo sperare in un futuro diverso.

Le ultime diatribe su quell’area si erano scatenate lo scorso anno quando, per Opera di Tresoldi si era scelta invece la rotonda sul mare che si trova nelle vicinanze della stazione Lido. In molto si sono chiesti perché prediligere un’area già bella, ad un’altra che, invece, avrebbe potuto esser rinnovata con l’inserimento di un’opera architettonica. La risposta era arrivata tramite le parole del primo cittadino ed anche dell’artista che avevano chiarito la decisione della localizzazione di Opera.

Ora, a distanza di qualche mese, anche per il Tempietto di Reggio Calabria si apre un nuovo capitolo di storia che, speriamo, possa essere concluso nel più breve tempo possibile.

Leggi anche

Come sarà

È passato solamente qualche giorno da quando la Giunta ha comunicato alla città il maxi finanziamento dedicato all’area che si trova tra il lungomare ed il Parco Lineare Sud.

Questa mattina, in un post su Facebook, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso il suo parere sulla necessità di riqualificare l’area abbandonata, ma ha anche reso noti quelli che sono i progetti per il nuovo Tempietto:

“Al Tempietto ci vado spesso a correre il sabato ed è un pugno dritto allo stomaco. Finalmente però abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo di riqualificazione dell’intera area. Un investimento di 750 mila euro a valere sui “Patti per il Sud” che ci consente di riqualificare un’area di circa tre ettari realizzando spazi destinati ad esposizioni, a palestre e sport all’aperto, play ground, zone agility dog, giardini botanici tematici ed un parcheggio inerbito con pensiline social. Guardate le immagini, questo progetto è un altro tassello nell’opera di riqualificazione dell’intero fronte mare cittadino. E anche questo progetto, come il Parco Lineare Sud ed il Waterfront che a fine mese apriremo, è una sfida; una sfida che ci consentirà di cambiare volto ad una delle zone più belle e frequentate della nostra città; una sfida che possiamo vincere insieme. Ancora una volta”.