Reggio, passo avanti (forse) nei lavori del viale Europa

Ad un anno dal loro inizio, i lavori del viale Europa non hanno ancora visto la fine.

In questi mesi le transenne, le deviazioni, i lavori per la rotonda ed il nuovo spartitraffico non ancora completato hanno creato non pochi disagi ai residenti del quartiere, così come ai cittadini che si sono trovati di passaggio.

Una delle arterie stradali più importanti di Reggio Calabria, fondamentale nel suo collegare il centro città alla periferia, sta vivendo una fase di transizione tra quello che era e quello che sarà.

Leggi anche

La conclusione era prevista dopo l’estate 2019, ma a causa di alcune problematiche, ad oggi, i lavori non sono ancora terminati. Causa, anche, la pandemia che ha bloccato tutti i cantieri d’Italia.

Ad oggi, la parte ‘finita’ del viale Europa è quella che riguarda la rotonda inserita in prossimità del’istituto scolastico ‘Bevacqua’, in un altro snodo stradale importante considerato l’incrocio che porta a Sbarre. E, da qualche giorno, è visibile anche una parte del ‘famoso’ spartitraffico che aveva creato non poche perplessità tra gli abitanti ed i commercianti della zona.