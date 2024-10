A lavoro con Automar, in Cittadella la seconda fase dei colloqui di selezione: 50 i candidati

L’iniziativa è stata avviata in seguito ai dialoghi intrapresi dalla Giunta regionale con le aziende interessate a investire in Calabria.

Nella sede della Cittadella regionale, a Catanzaro, si è svolta, organizzata dal dipartimento Lavoro della Regione Calabria, la seconda fase dei recruiting di Automar Logistics, azienda specializzata in servizi di logistica integrata per l’automotive, parte di Grimaldi Group.

Presenti all’iniziativa il dirigente generale del dipartimento Lavoro della Regione Calabria, Fortunato Varone, e i referenti del Centro per l’impiego di Catanzaro che hanno offerto assistenza per aggiornare i profili dei partecipanti.

I colloqui, ai quali si sono presentati 50 candidati, erano rivolti a chi non ha un’esperienza pregressa in bisarca.

L’azienda offre: corso di formazione teorico-pratico della durata fino a 2 mesi; retribuzione netta di 1.500 euro/mese durante il periodo di formazione, con incremento fino a 3.200 euro/mese dopo la fase formativa; due rientri mensili garantiti nella sede Automar di riferimento (Gioia Tauro); buoni pasto; pernottamento in B&B nei weekend fuori residenza per i fuori sede; estensione a carico dell’azienda della polizza assicurativa “Sanilog” per coniuge e figli minorenni (o maggiorenni, se disabili).

Soddisfazione per il positivo riscontro da parte dell’assessore regionale alle politiche per il Lavoro, Giovanni Calabrese, che auspica sempre più maggiore interessamento da parte delle aziende ad investire in Calabria. Un plauso al direttore Fortunato Varone e ai Centri per l’impiego per il lavoro svolto.