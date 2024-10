Lavoro femminile, la Comissione regionale Pari opportunità coinvolge le Università

Per la presidente Cinzia Nava occorre elaborare azioni concrete per promuovere l'imprenditoria in rosa

La Commissione regionale per l’uguaglianza e le pari opportunità tra uomo e donna si riunirà domani mercoledì 17 giugno in videoconferenza al fine di avviare un percorso finalizzato a condividere dati e informazioni utili in ordine ai fabbisogni del mercato regionale del lavoro femminile. L’incontro vedrà la qualificata partecipazione del professore Domenico Nicolò, ordinario di Economia aziendale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.