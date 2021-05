Reggio, posizioni aperte da Certa Credita: la figura del consulente telefonico

L'azienda che offre i suoi servizi a prestigiose aziende in ambito bancario, finanziario, utility e telecomunicazioni è alla ricerca di un consulente telefonico per la gestione del credito

Leader nella gestione stragiudiziale di crediti incagliati Certa Credita Srl cerca personale a Reggio Calabria.

L'azienda che offre i suoi servizi a prestigiose aziende in ambito bancario, finanziario, utility e telecomunicazioni è alla ricerca di 4 diverse figure professionali: consulente telefonico per la gestione del credito; contabile senior; analista back office e consulente legale.

Consulente telefonico per la gestione del credito

Il consulente telefonico per la gestione del credito, è un professionista con pregressa esperienza nello stesso ruolo o una persona che ha voglia di imparare un mestiere, con l’obiettivo di diventare un professionista del settore.

La grande famiglia di Certa Credita forma i consulenti del credito, con periodici aggiornamenti, per permettere loro di trovare soluzioni per i clienti in difficoltà di pagamento. Il consulente avrà tutti gli strumenti per gestire al meglio una consulenza telefonica utile al recupero dei crediti insoluti.

Di seguito l'elenco dei requisiti necessari per candidarsi alla posizione di "Consulente telefonico per la gestione del credito":

Laureato o diplomato con ottime doti relazionali e comunicative;

Forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati;

Buona familiarità con il pacchetto office e outlook;

Buona formazione tecnico/giuridica;

curiosità e voglia di diventare parte di una realtà aziendale solida.

Cosa offre l'azienda

Ecco cosa prevede l'accordo tra l'azienda ed il consulente:

Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con trattamento provvigionale;

Incentivo economico per supportare i primi mesi di inserimento, commisurato ai risultati formativi conseguiti;

Un percorso formativo in ingresso su normativa di riferimento, gestione e tutela del credito, tecniche di comunicazione, negoziazione ed un aggiornamento continuo in itinere;

Concrete opportunità di carriera;

Attenzione alle persone e all’ambiente di lavoro;

Flessibilità ed impegno part-time.

Maggiori informazioni

L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità ai sensi dei D.l. 215/03 e 216/03. Inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) all’indirizzo mail [email protected] con oggetto “Candidatura Consulente Telefonico per la gestione del credito”.

