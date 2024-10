L’azienda reggina Mauro Caffè in finale a Sigep 2019

Grandi emozioni per Caffè Mauro – azienda italiana leader nella produzione di caffè dal 1949 – a Sigep di Rimini 2019, Salone internazionale che mette in scena il meglio della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e del mondo del caffè, dove Andrea Faggiana, Trainer dell’Accademia del Caffè di Caffè Mauro ha partecipato alle fasi finali del Campionato Italiano Baristi Caffetteria, qualificandosi tra i migliori nove in Italia.

Una competizione di due giorni che ha visto gareggiare i finalisti classificati lo scorso dicembre a Padova alle Selezioni dei campionati italiani Sca baristi e Bartender presso la Diemme Academy.

Le finali del Campionato Italiano Baristi Caffetteria a Sigep 2019 hanno coinvolto tutti i finalisti in una competizione della durata di quindici minuti dove hanno preparato quattro espressi, quattro bevande a base di caffè e latte caldo e quattro bevande analcoliche personalizzate a base espresso, servite a una giuria formata da esperti giudici degustatori.

Andrea Faggiana, vicentino, 45 anni, vanta un’esperienza di oltre dieci anni nel mondo del caffè e dal 2017 è il Trainer dell’Accademia del Caffè di Caffè Mauro, Barista Skills Professional e Trainer S.C.A. (Speciality Coffee Association), con abilitazione sensory, green coffee, brewing, formatore A.I.C.A.F. (Accademia Italiana del Caffè), Sensory SCA Intermediate, patente di assaggiatore Iiac ed espresso italiano, ha partecipato a numerose competizioni a livello internazionale tra cui i campionati italiani Baristi caffetteria SCA, rientrando sempre tra i primi dieci finalisti e arrivando nel 2018 al quarto posto.

Andrea Faggiana effettua corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione SCA, dal livello Basic al Professional, rappresentando l’Accademia del Caffè Mauro in tutto il mondo con la quale ha dato vita a “Passione Caffè”, educational formativi che l’Accademia del Caffè Mauro propone agli appassionati del Mondo Caffè, operatori del settore e non, per contribuire alla diffusione di una “cultura del caffè”, svelando i segreti che si celano dietro un rito quotidiano, come quello di gustare una tazzina di caffè, che accomuna milioni di persone nel mondo.