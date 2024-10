Lazzaro, vasto incendio in abitazione. Scoppiano due bombole, si salva un pompiere – FOTO

Un vasto incendio si è propagato questa notte, probabilmente per cause accidentali, (ore 3:00) in un prefabbricato a Lazzaro all’altezza dello svincolo di Motta San Giovanni.

Intervenute tre squadre del corpo dei Vigili del Fuoco del comando di Reggio Calabria e Melito Porto Salvo con tre autobotti e 15 uomini.

All’interno dell’abitazione c’erano otto bombole di cui due sono esplose durante l’intervento. Un vigile del fuoco è stato sfiorato da una scheggia e ha riportato una piccola ustione alla mano.

Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio salvando così un’altra abitazione lato mare. Sono ancora in corso le attività per domare totalmente l’incendio e per la messa in sicurezza dello stabile.

Il proprietario dell’abitazione si è fortunatamente messo in salvo. L’intervento di più squadre con più automezzi è stato essenziale per il contenimento delle fiamme.