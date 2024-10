Le Frecce Tricolori partiranno dall’aeroporto Tito Minniti per il sorvolo del G7 di Taormina

Cambio di programma per le Frecce Tricolori inizialmente previste in partenza dall’Aeroporto di Lamezia per il sorvolo in occasione del G7 di Taormina. La Pattuglia Acrobatica Nazionale è già arrivata questa mattina all’Aeroporto dello Stretto e domani decollerà in direzione Taormina per il classico passaggio tricolore nazionale. Si prevede che dopo il sorvolo le Frecce Tricolori facciano nuovamente ritorno a Reggio Calabria per poi lasciare la Città Metropolitana. Come da NOTAM le PAN occuperanno i parcheggi 5, 6, 7, 8 e 9 del Tito Minniti.

Fonte AeroportiCalabria.com