Le melodie internazionali dell’Emmet Cohen Trio al Parco Ecolandia – FOTO

di Domenico Suraci – Melodie di assoluto spessore hanno incantato il pubblico del Parco Ecolandia in occasione del concerto “A night in New York” dell’Emmet Cohen Trio.

Un magnifico palcoscenico naturale con vista mozzafiato inebriato dalle note musicali del pianoforte del protagonista Emmet Cohen, del contrabbasso di Giuseppe Venezia e della batteria di Elio Coppola, artisti di spicco e di caratura internazionale.

“Il gruppo nasce nel 2013 – spiega Coppola – quando io e Giuseppe abbiamo conosciuto il prodigio del piano Emmet Cohen. Da allora abbiamo registrato un disco e fatto oltre 60 presentazioni tra l’Italia e l’America.”

Elevato lo stupore del pubblico presente che ha scandito ogni sequenza di brani con sentiti applausi.

“Non decidiamo nulla prima del concerto – spiega Giuseppe Venezia – Nei nostri concerti è il pubblico ad ispirarci.”

Da segnalare tra la platea un numero cospicuo di musicisti reggini che ha apprezzato molto sia l’interpretazione che lo scenario mozzafiato, immortalando ogni istante con scatti fotografici da condividere immediatamente sui social network.

Queste le parole di Sergio Gimigliano, direttore artistico del Peperoncino Jazz Festival “Siamo felicissimi di questa collaborazione con il Face Festival ed Ecolandia. Quest’anno raggiungiamo la 15esima edizione toccando 30 città. A Reggio non eravamo mai stati ed è un grande onore conoscere il pubblico reggino.”

Dunque un ennesimo successo firmato dagli organizzatori del Face Festival all’interno della rassegna “Peperoncino Jazz Festival”.

Doveva essere una serata suggestiva e di grande valore artistico e così è stato.

“Sono stato in Italia lo scorso anno e torno qui con molto piacere – spiega Emmet Cohen – La Calabria è una delle regioni più belle. Ringrazio Sergio e tutto lo staff del Peperoncino Jazz Festival. Grazie Italia, Grazie Calabria!.”

QUI ALCUNI SCATTI DELL’EVENTO A CURA DI ANTONIO SOLLAZZO