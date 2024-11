Le note colorate dei Takabum a Scalea

Questo fine settimana, il centro storico di Scalea sarà percorso dalle magiche note dei Takabum, esplosiva street band calabrese, che il 24, 25 e 26 giugno porterà in scena il suo movimentato giardino sonoro in occasione di Scalea in Piazza, il prestigioso festival degli artisti di strada giunto alla sua seconda edizione, che riunisce nel suo cartellone artisti di fama nazionale e internazionale.

L’appuntamento con i girasoli musicali dei Takabum si rinnoverà per tre sere (24, 25 e 26 giugno) alle 21, per un viaggio sulle ali del funk a base di strumenti a fiato e percussioni, tra composizioni originali e riadattamenti di alcuni standard jazz e classici della canzone italiana, in cui si miscelano sapientemente sonorità della tradizione mediterranea e delle bande da giro, toccando le sponde balcaniche per sconfinare in un’esplosione di swing, ska, e world music .

Takabum nasce nel 2009 dall’incontro delle diverse esperienze musicali di Giuseppe Oliveto (trombone, composizioni e arrangiamenti) e Marco Mazzuca (sax baritono) e si concretizza nelle note di Gianfranco de Franco (sax contralto), Alberto La Neve (sax tenore), Alessandro La Neve (sax baritono), Francesco Caligiuri (sax baritono), Nando Farina (sax soprano), Daniel Enrique Ibarra (tromba), Emanuele Calvosa (tromba), Mario Gallo (Sousaphone) e nei ritmi travolgenti di Francesco Montebello (cassa) e Gianfranco Esposito (rullante e percussioni).

Dopo numerosissime di esibizioni dal vivo in festival e manifestazioni internazionali, e ottimi riconoscimenti da parte di pubblico e critica, i Takabum hanno registrato il loro primo album, dal titolo “Dove vuoi”: dodici brani, sette dei quali originali, spaziano con leggerezza dal funky al jazz, accompagnando l’ascoltatore nella propria passeggiata sonora. Il disco, registrato tra Cosenza e Lecce nell’aprile del 2014 e dato alle stampe lo scorso mese di luglio, è prodotto dall’etichetta discografica salentina 11/8 records.

L’ensemble ha inoltre partecipato al progetto Zagora Moon sulle musiche del Mediterraneo con il percussionista/cantante marocchino Nour Eddine Fatty, che si è concluso con un concerto al Blanda Festival, (primo festival di musica araba organizzato in Italia), tenutosi al Forum di Assago (Mi) nel gennaio 2012, in cui la band ha suonato per introdurre il concerto della star mediorientale Nancy Ajram.