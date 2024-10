Le notizie del 2016 in breve secondo Facebook

Facebook, come di consueto, ha rilasciato il classico video di fine anno in cui fa un sunto di quanto accaduto nel 2016 che si sta per concludere.

Il social network di Mark Zuckerberg, infatti, elenca quelli che sono stati i momenti clou dell’anno, ma anche gli argomenti più discussi dai propri iscritti.

Al primo posto ovviamente non potevano non piazzarsi le elezioni presidenziali in America, che hanno visto l’elezione di Donald Trump, ma che hanno anche provocato non pochi grattacapi alla società di Menlo Park, principalmente per la continua diffusione di notizie bufala che secondo molti avrebbero spostato diversi voti. Sempre parlando di politica, nei trend troviamo anche i fatti in Brasile, mentre la top 3 è chiusa da Pokemon Go, vero e proprio fenomeno dell’estate.

La top ten vede anche la presenza di due grandi personaggi che ci hanno lasciato nel corso dell’anno: Muhammad Ali, lo storico pugile americano che è morto a Gennaio, e David Bowie, uno dei cantautori più importanti della storia contemporanea, scomparso proprio a ridosso del lancio del suo ultimo album, Blackstar.

Non potevano non essere presenti in lista le Olimpiadi di Rio ed, ovviamente, la Brexit, che ha sconvolto gli equilibri del Vecchio Continente.