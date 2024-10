Le Officine di Babbo Natale, rinviato l’evento ad Ecolandia

A causa delle previsioni meteorologiche, che indicano l’arrivo di una forte perturbazione nell’area dello Stretto per la giornata di domenica 17 dicembre, la Direzione del Parco Ecolandia comunica di avere sospeso le attività delle “Officine di Babbo Natale” previste, rinviandole al giorno 23 dicembre, sabato, quando oltre a tutte le attività previste per domani, sarà inaugurata la NUOVA MOSTRA, dedicata ai FORTI ED ALLE FORTEZZE DELLA CALABRIA, con esposizione di prestigiose miniature di alcune delle più belle fortezze calabresi, realizzata in collaborazione con Fondazione Carical.