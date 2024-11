Le Olimpiadi Invernali n. XXII della storia aprono i battenti oggi a Sochi

di Alessandro Sica – E’ ormai tutto pronto per le ’22esime Olimpiadi Invernali’. Oggi 7 febbraio dalle 17 e 14, ora italiana, (20 e 14 ora locale, scelta per riprendere il logo dell’evento) si terrà la grande festa d’apertura al Fisht Olympic Stadium ,per quelli che sono stati definiti ‘i giochi più costosi di sempre’ con oltre 600 milioni di dollari spesi.Ad occuparsene è stato un italiano: Marco Balich; con all’attivo già i Giochi di Torino 2006 e che si occuperà anche dei Mondiali di Calcio a Rio il prossimo 12 giugno. Gli Azzurri convocati Sono 113, si tratta di 69 uomini e 44 donne, la squadra più numerosa dall’edizione di Nagano del 1998 . Alla cerimonia di inaugurazione le rappresentative di tutte le nazioni impegnate nella manifestazione a cinque cerchi sfileranno con la propria bandiera. La squadra italiana sarà guidata dallo slittinista Armin Zoeggeler.Da diversi giorni gli atleti in gara sono impegnati nelle prove, già da questa mattina (ore 7 in Italia) sono cominciate le qualificazioni per snowboarder e sciatori di freestyle. Si comincia quindi con le qualificazione di quattro sport e le prime prove cronometrate (ben cinque, in totale).Le discipline interessate nella giornata saranno, Snowboard, Sci Alpino (mashile e femminile),Sci Freestyle e Pattinaggio di Figura. Anche se a sentire gli esperti, questa Olimpiade Invernale sarà una manifestazione con scarsa affluenza di pubblico per via di una lunga serie di problemi logistici , anche se le testate sportive italiane hanno deciso di mandare pochi inviati e commentare molto in studio (tv) o in differita, si tratta pur sempre del primo grande appuntamento sportivo del 2014 . Sochi è una città russa situata tra il mar Nero e le montagne del Caucaso. Da quando ha ottenuto l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2014, questa piccola stazione balneare storica sta diventando un centro del turismo invernale.