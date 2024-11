Le opere di Tigani presso la Villa Zerbi di Taurianova

Classiche fantasie, è l’affascinante titolo della prossima esposizione di opere dell’artista Luciano Tigani nella splendida cornice di Villa Zerbi a Taurianova, il vernissage sarà il 18 Agosto 2016 alle ore 18.00.

Di Classico, a dire il vero, rimane solo l’immutata ricerca del bello, dei colori e della luce vitale in questo nuovo percorso pittorico intrapreso dal Tigani. È la fantasia padrona di una pittura nuova che fonde con audacia l’ispirazione ad almeno quattro stili diversi passando da quello paesaggistico sino al surrealismo. Dopo oltre 20 anni di produzione artistica, il Tigani si propone nuovo e classico all’osservatore. In queste 21 opere si reinventa senza mutare ma travalicando se stesso.

Le sue esposizioni in tutta Italia, in America, a Parigi al Museo del Louvre hanno riscosso successo e unanimi consensi in questo ventennio ed a giugno prossimo il Tigani esporrà in Russia a San Pietroburgo nel museo “Petersburgskij hudoznik”.

La Pittura del Tigani trova passione ed accoglienza entusiastica ovunque si presenti, attendiamo di ammirarne nuovamente la potenza fantastico narrativa a Taurianova, Villa Zerbi dal 18 al 22 Agosto 2016 negli orari 9.30/12.00 e 17.00/22.30.