Lega, Calabria all’appello a Roma per un incontro con Salvini

“Ripartire dopo il Covid – Calabria e Roma: quali opportunità da Bruxelles?” è questo il nome dell’evento organizzato a Roma attraverso cui la Lega invita i calabresi nella Capitale.

Leggi anche

La Lega chiama i calabresi a Roma

L’incontro organizzato per l’1 luglio presso il Teatro Centrale, sito in Via Celsa n. 6, vedrà la partecipazione dell’Europarlamentare Antonio Maria Rinaldi e dal Commissario Regionale della Lega Calabria Giacomo Saccomanno, il Segretario Nazionale della Lega Matteo Salvini, il Coordinatore Lega Regione Lazio Claudio Durigon, il Coordinatore Lega Roma e Provincia Alfredo Becchetti, il Prof. Giuseppe Germanò, Università La Sapienza, e i candidati su Roma Enrico Michetti e Simonetta Matone.

A seguire una degustazione di prodotti tipici calabresi giunti direttamente dalla Calabria. Gli organizzatori Rinaldi e Saccomanno, pur non essendo un periodo felice sia per il caldo che per l’inizio delle ferie estive, sono più che fiduciosi di una massiccia partecipazione essendo fondamentale per i calabresi-romani sostenere il processo di sviluppo e crescita che passa attraverso i rapporti istituzionali Roma-Bruxelles, consentendo, quindi, la possibilità che la loro terra possa, finalmente, fare un balzo in avanti. Nessun dubbio vi può essere sulla circostanza che ogni processo di sviluppo sia, oramai, incardinato nel Governo italiano e in quello Europeo.

Leggi anche

L’obiettivo dell’evento

“Riuscire a creare una rete con la Calabria – si legge in una nota del commissario Saccomanno – vuol dire migliorare il percorso di applicazione del PNNR-Recovery Plan e di tutte le altre risorse economiche esistenti, e, quindi, superare quel divario che divide da tempo le varie regioni. L’incontro, che diverrà un appuntamento annuale, vuole favorire questa rete di rapporti e consentire, appunto, alla Calabria di poter sviluppare le sue innumerevoli risorse e bellezze ed ai calabresi di Roma di sostenere attivamente questo indispensabile processo”.