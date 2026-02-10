Lega Calabria, Filippo Mancuso si dimette da commissario regionale

'Numerosi impegni istituzionali, non riuscirei a garantire all’incarico di commissario regionale della Lega il tempo e l’energia necessari per svolgerlo nel modo più efficace e incisivo'

“Desidero comunicare di aver maturato l’intenzione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di commissario regionale della Lega. Si tratta di una decisione frutto di una riflessione attenta e responsabile, legata agli impegni istituzionali connessi al ruolo di vicepresidente della Giunta regionale e alle deleghe che mi sono state affidate, tra cui la difesa del suolo che, anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno colpito la Calabria, meritano una totale e incondizionata dedizione in nome della salvaguardia del nostro territorio”. Lo afferma il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso.

“Questa e tante altre responsabilità, di cui ho l’onore di occuparmi in sinergia con gli uffici regionali, richiedono – ha proseguito Mancuso – un lavoro quotidiano intenso, una presenza costante e un livello di attenzione che, per rispetto verso le istituzioni e i cittadini, devono essere prioritari. In questo contesto, sono consapevole che non riuscirei a garantire all’incarico di commissario regionale della Lega il tempo e l’energia necessari per svolgerlo nel modo più efficace e incisivo.

I risultati raggiunti sono stati positivi, come dimostrano le recenti elezioni Regionali in cui la Lega ha ottenuto più voti rispetto a quelle precedenti. Ma, proprio per il senso di responsabilità che nutro verso il partito e la sua comunità, ritengo corretto – ha concluso Mancuso – che debba essere qualcun altro a dedicarsi pienamente a un ruolo tanto delicato quanto strategico”, conclude Mancuso.