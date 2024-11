Emendamento sanità in Calabria, Minasi sull’astensione della Lega: ‘Non siamo irresponsabili’

La recente astensione della Lega sul voto in Senato relativo all’emendamento proposto da Forza Italia sul decreto fiscale, riguardante la sanità in Calabria, ha suscitato molteplici reazioni politiche. A fare chiarezza sulla posizione del suo partito è stata la Senatrice Tilde Minasi, che ha spiegato le motivazioni dietro la decisione.

La motivazione dell’astensione

In una dichiarazione ufficiale, Minasi ha sottolineato che la scelta della Lega di astenersi non è stata una mossa dettata da motivi politici o da una volontà di creare attriti. Al contrario, la senatrice ha chiarito che l’astensione è stata presa in linea con il parere del Governo, che ha giudicato l’emendamento non abbastanza completo e adeguato a risolvere le complesse problematiche del sistema sanitario calabrese.

«La nostra astensione – ha detto Minasi – è frutto di una decisione ponderata, presa per evitare soluzioni che non abbiano basi solide e condivise. La salute dei cittadini resta una nostra priorità assoluta, e non possiamo permetterci di giocare politicamente su un argomento così delicato».

Il ruolo della Lega nella riforma della sanità

Minasi ha anche ribadito che la Lega è impegnata a lungo termine per cambiare la sanità calabrese, lavorando su interventi strutturali e sostenibili. «La sanità calabrese ha bisogno di un cambio di passo radicale, non di misure superficiali. Solo un’azione politica seria e mirata può affrontare i problemi atavici che la affliggono».

Le critiche degli avversari politici

Minasi non ha mancato di rispondere alle critiche sollevate da alcuni esponenti politici che hanno puntato il dito contro l’astensione della Lega. «Trovo paradossale che siano proprio coloro che negli anni hanno contribuito a sfasciare il nostro sistema sanitario a criticare la nostra scelta. Invece di fare polemiche, sarebbe più utile riflettere sulle responsabilità del passato».

Un impegno per una sanità giusta e moderna

Concludendo, Minasi ha rinnovato l’impegno della Lega a garantire una sanità giusta, moderna ed efficiente per la Calabria, e ha promesso che il partito non arretrerà nel suo obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari regionali. «Le nostre politiche continueranno a mettere al centro i bisogni reali dei cittadini, per restituire dignità e qualità ai servizi sanitari della Calabria. Una volta per tutte».

Con queste parole, la Senatrice Minasi ha chiuso un intervento volto a chiarire la posizione della Lega, che continua a lavorare per risolvere i problemi strutturali della sanità calabrese, senza compromessi o soluzioni temporanee.