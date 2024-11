Minasi (Lega): “Il Ponte sullo Stretto simbolo di unità nazionale”

«Le dichiarazioni del Ministro Matteo Salvini sul Ponte sullo Stretto, rilasciate durante il convegno organizzato da Unioncamere a Roma, confermano una visione ambiziosa e concreta per il rilancio del nostro Paese, e in particolare del Sud Italia.

Così la Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta le affermazioni del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sottolineando il valore strategico dell’opera dal costo stimato di 13,5 miliardi di euro, con la previsione di generare oltre 120.000 posti di lavoro.

Le analisi del Ministero delle Infrastrutture evidenziano la sostenibilità economica del progetto, con un rapporto benefici/costi di 1,2 e un Valore Attuale Netto Economico positivo per 1,8 miliardi di euro.

La Senatrice sottolinea il ruolo del Ponte come risposta concreta alle necessità di modernizzazione del Mezzogiorno, capace di creare sinergie e attrarre investimenti privati e pubblici.

Questa infrastruttura rappresenta un’opportunità unica per sviluppare commercio e turismo , due pilastri fondamentali della nostra economia. Chi ne nega l’importanza non comprende le dinamiche di un mondo sempre più interconnesso».

Minasi conclude evidenziando come il Ponte sullo Stretto rappresenti un investimento strategico per l’intero Paese:

«Il Ponte non è un costo, ma un investimento strategico che integra territori, favorisce lo sviluppo del Mezzogiorno e posiziona l’Italia come snodo cruciale nei corridoi europei e mediterranei.

Come Lega siamo orgogliosi di sostenere un’opera di tale rilevanza, che rappresenta una vittoria per il Sud e per l’Italia intera. Il Ponte sullo Stretto non è solo un’infrastruttura: è un messaggio di fiducia e futuro per le generazioni a venire».