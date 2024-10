Lega Pro assemblea: per la quarta promozione prevale il merito sportivo

E' sorpresa per la compagine che si dovrà aggiungere a Monza, Vicenza e Reggina

“L’Assemblea di Lega Pro si è espressa anche sulla spinosa questione della quarta classificata. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, i club di Serie C hanno deciso che, per la promozione in Serie B del quarto club (oltre alle capolista Monza, Vicenza e Reggina), verrà proposto al Consiglio Federale la scelta tramite merito sportivo (con 23 favorevoli). Sconfitta la tesi di giocare i playoff con i protocolli (16 voti). I restanti astenuti. Grande favorito, adesso è il Carpi”.