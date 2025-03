Reggio, arriva la campagna itinerante di Legambiente ‘Città2030’

L'Urban Center di Palazzo Ce.Dir ospita Legambiente per un incontro sulla mobilità urbana e le sfide verso il 2030

La campagna itinerante di Legambiente “Città2030” arriva a Reggio Calabria oggi, 13 marzo, per promuovere una mobilità sostenibile a zero emissioni e sensibilizzare sulle sfide urbane in vista del 2030.

L’iniziativa prevede 20 appuntamenti, dal 4 febbraio al 18 marzo, nei principali capoluoghi italiani, per analizzare e raccontare come le città si stanno preparando alle prossime scadenze ambientali e urbanistiche.

I dati sulla mobilità reggina

Durante l’incontro verranno presentati i dati raccolti dal circolo reggino “Città dello Stretto”, frutto di un sondaggio sulla mobilità cittadina condotto nelle ultime settimane.

Programma dell’incontro

Introduce e modera:

Daniele Cartisano – Presidente Circolo Legambiente “Città dello Stretto”

Interventi:

Paolo Malara – Assessore “Città sostenibile e accessibile”, Comune di Reggio Calabria

– Assessore “Città sostenibile e accessibile”, Comune di Reggio Calabria Giuseppe Basile – Amministratore delegato ATAM Spa

– Amministratore delegato ATAM Spa Roberto Scacchi – Responsabile Mobilità Legambiente

– Responsabile Mobilità Legambiente Anna Parretta – Presidente Legambiente Calabria

– Presidente Legambiente Calabria Luana Romeo – Legambiente Reggio Calabria

Un appuntamento da non perdere

Legambiente invita cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare a questo importante dibattito per costruire insieme una città più sostenibile, vivibile e sicura.

Giovedì 13 Marzo 2025 ore 15.30

Urban Center – Palazzo Ce.Dir

Reggio Calabria